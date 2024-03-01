Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 1 Mart 2024

‘Eldivensiz, maskesiz, bonesiz ameliyat’ başlıklı haberimize sansür

Prof. Dr. Berat Apaydın’ın bir ameliyata eldivensiz, maskesiz ve bonesiz girdiğini ortaya koyan haberimiz sansürlendi.

TFF duyurdu: VAR’a ‘destekçi’ geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR uygulamasına destekçi olacak ‘VAR Support’ uygulamasının devreye gireceğini duyurdu.


Süper Lig’de haftanın programı ve hakemleri

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri

Hataylılara ‘rezerv alan’ sopası: ‘Devlet eliyle gasp var, çaresiziz’

İTO: İstanbul enflasyonu yüzde 76

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da şubat enflasyonu yüzde 4,07, yıllık enflasyon yüzde 76,58 olarak kayda geçti.

Boğaziçi yönetiminden kara liste: En az 142 kişinin okula girişi yasak

Naci Görür endişe ettiği illeri saydı: 7,2 büyüklüğünde deprem uyarısı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli, Pülümür, Bingöl bölgesinin tehdit altında olduğunu söyleyedi ve 7,2 büyüklüğünde depreme karşı uyardı.

YKS’ye 3 milyonun üzerinde başvuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca 8-9 Haziran’da düzenlenecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurdu.

Keyifli bir mart başlangıcı için etkinlik rehberi

Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi, bugünden itibaren yeniden ziyaretçiye açılacak.

Twitch’in erişim engeli kaldırıldı

Canlı yayın platformu Twitch’in erişim engeli ‘kumar içerikli yayınların Türkiye’ye kapatılması üzerine’ kaldırıldı.

‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.

Motorine indirim

Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi.

SON HABERLER

ABD: Türkiye’ye F-16 satışında önemli bir adım attık

ABD, Türkiye’ye F-16 savaş uçakları satışında ‘önemli bir adım’ atıldığını duyurdu. Rusya’dan S-400 hava savunma füzesi aldığı için F-35 savaş uçağı programından çıkarılan Türkiye, 32 aydır F-16 filosunu yenilemek istiyor. DW Türkçe’nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bu beklentiye ilişkin şu açıklama geldi: “ABD En ileri yeni F-16 Blok-70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün […]

Akşam Postası / 6 Haziran 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Fatih bana (yine) sürpriz yaptı

Şehit Kubilay sokağının içinde, kafelerin sokağa taşan çıkmalarının arkasına saklanmış gibi duruyor. İçki servis ettiğine ilişkin tek emare, bir bira firmasının rengini taşıyan, ‘Yuvam Et&Balık Restaurant’ yazan küçük tabelası. Perdeler sıkı sıkı kapalı, dışarıdan içerisi görünmüyor. 