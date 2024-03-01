Akşam Postası / 1 Mart 2024

ABD, Türkiye’ye F-16 savaş uçakları satışında ‘önemli bir adım’ atıldığını duyurdu. Rusya’dan S-400 hava savunma füzesi aldığı için F-35 savaş uçağı programından çıkarılan Türkiye, 32 aydır F-16 filosunu yenilemek istiyor. DW Türkçe’nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bu beklentiye ilişkin şu açıklama geldi: “ABD En ileri yeni F-16 Blok-70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün […]