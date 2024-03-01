Akşam Postası / 1 Mart 2024

‘Eldivensiz, maskesiz, bonesiz ameliyat’ başlıklı haberimize sansür
Prof. Dr. Berat Apaydın’ın bir ameliyata eldivensiz, maskesiz ve bonesiz girdiğini ortaya koyan haberimiz sansürlendi.
TFF duyurdu: VAR’a ‘destekçi’ geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR uygulamasına destekçi olacak ‘VAR Support’ uygulamasının devreye gireceğini duyurdu.
Süper Lig’de haftanın programı ve hakemleri
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri
İTO: İstanbul enflasyonu yüzde 76
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da şubat enflasyonu yüzde 4,07, yıllık enflasyon yüzde 76,58 olarak kayda geçti.
Naci Görür endişe ettiği illeri saydı: 7,2 büyüklüğünde deprem uyarısı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli, Pülümür, Bingöl bölgesinin tehdit altında olduğunu söyleyedi ve 7,2 büyüklüğünde depreme karşı uyardı.
YKS’ye 3 milyonun üzerinde başvuru
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca 8-9 Haziran’da düzenlenecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurdu.
Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor
İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi, bugünden itibaren yeniden ziyaretçiye açılacak.
Twitch’in erişim engeli kaldırıldı
Canlı yayın platformu Twitch’in erişim engeli ‘kumar içerikli yayınların Türkiye’ye kapatılması üzerine’ kaldırıldı.
Borsada dün en çok kazandıran hisseler
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.
Motorine indirim
Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi.