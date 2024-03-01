Keyifli bir mart başlangıcı için etkinlik rehberi

Martın ilk haftası, İstanbul’un renkli ve dinamik etkinlik takviminin en canlı zamanlarından birine işaret ediyor. Baharın yaklaşan enerjisiyle birlikte şehir çeşitli kültürel, sanatsal ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Her yaştan İstanbulluya ve İstanbul’un misafirlerine keyifli bir mart başlangıcı yaşatacak etkinlikleri derledik.

Konser

Şakalı Akustik

Ülkemizde rock müziğe yön veren sanatçılardan Koray Candemir ve Harun Tekin hem çalıp söyleyecek hem de evdeymişçesine sohbet edecek. Bu keyifli müzik şöleni için biletler burada.

Yer: DasDas

Tarih: 2 Mart 2024, 21:00

Emir Ersoy ‘Cuban Classics’

Grammy ödüllü müzisyenlerle kurduğu Quartera grubuyla uluslararası projelerde yer alan piyanist Emir Ersoy, bu projesiyle Küba ve Latin Amerikanın melodilerini kendi stilinde izleyici ile buluşturacak. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 6 Mart 2024, 21:00

Mert Demir

Sevilen genç sanatçılardan Mert Demir, muhtemelen bildiğiniz üzere son zamanların en popüler isimlerinden. Onun kadife sesiyle unutulmaz bir akşam yaşamaya hazır olun. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 8 Mart 2024, 21:00

Evgeny Grinko

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko’yu dinleyebilirsiniz. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 9 Mart 2024, 21:00

Cosmic Crooner

Hollandalı sanatçı Cosmic Crooner, şairane besteleri ve rock n’ roll coşkusuyla “PSMLoves2Gather” kapsamında 9 Mart’ta sahnede. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 9 Mart 2024, 21:30

Tiyatro

Yaşamaya Dair

Bir Nazım Hikmet uyarlaması. ‘Yaşamaya Dair’, ozanın Bursa Cezaevi’ndeki yaşamına ve eşi Piraye’ye aşkına odaklanıyor. Bu eşsiz hikayeye ise sevilen sanatçılar Genco Erkal ve Tülay Günal eşlik ediyor. Biletler burada.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Tarih: 3 Mart 2024, 20:00

Tatavlada Son Dan

“Bir bekleyişin, belki de bir direnişin hikayesidir Tatavlada Son Dans. Geçmiş ve şimdiki zaman arasına sıkışmış bir yağmanın yükünü taşıyan Eleni ve Gül’ün, bellek tazelemek ve unutmak için çocuk saflığıyla oynadıkları gülümseten parçalı yapının tamamıdır. ‘Geçmiş sadece güzel anılardan ibaret değil’ der karakter. Işıltılı şehrin içerisinde 6-7 Eylül’ün izlerini taşıyan yıkık, dökük bir ev. Çatlak porselen ürkekliğinde bakışlar. Kırılırsa belki de aşk sızacak kim bilir. İki Rum kadının gitmek ve kalmak arafındaki yaşanmışlıklarına, toprağa tutunmalarına, Rembetiko tadında küçük bir dokunuştur bu oyun.” Biletler burada.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 4 Mart 2024, 20:30

Cimri

17’nci yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere’in ünlü eseri Cimri, Serkan Keskin’in etkileyici performansıyla sahnede. Biletler burada.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 5 Mart 2024, 21:00

Uğur Yücel – Neyzen Tevfik ‘Hiç’

“Oyun, ‘Hiç’in peşinde alemlerde bazen mecnun bazen meczup gezerken Marmara Denizi kadar rakı içtiği rivayet edilen, veli ile deli arasında ince çizgide tekkesi kalbi olarak yaşamış Neyzen’in hayat hikayesini dünyasını, dostlarını; anekdotlarla hicivlerle şiirlerle anlatırken, sivri dilli sarhoş bilgenin tarifsiz ruhunun derinliklerinde hiçten hepe varmaya çalışıyor.” Biletler burada.

10. Aile Yalanları

Nermin Yıldırım’ın Bavula Sığmayan adlı öykü kitabındaki aynı adlı novelladan uyarlandı. Yönetmen Hakan Emre Ünal. Oyuncular Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan. Sezon boyunca. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 8 Mart 2024, 20:30

Stand-up

Alpay Erdem – Kolsuz Tişört

Sevilen karikatürist & komedyen Alpay Erdem başından geçen ilginç ve komik olayları, benzersiz anlatım gücüyle yeniden ortaya koyuyor. Biletler burada.

Yer: BKM Mutfak Comedy Club

Tarih: 2 Mart 2024, 19:00

TuzBiber 6’lı

TuzBiber komedyenlerinin 15’er dakikalık performanslarından oluşan TuzBiber 6’lı şov. Biletler burada.

Yer: DasDas

Tarih: 2 Mart 2024, 21:30

Lesli Karavil

Lesli Karavil, 2017’den beri doğal, samimi ve yüksek enerjisi ile stand up’a yepyeni bir soluk getiren bir isim. Bir kadın gözüyle hayatın komedisini cesaretle bizlere sunarken, hızlı esprileri ve doğaçlama yeteneği ile hepimizi bolca güldüren Lesli’yi kaçırmayın deriz. Detaylı bilgi burada.

Yer: KoLounge Levent

Tarih: 5 Mart, 19:30

Miray Akovalıgil / Stand Up

Sevilen kadın komedyen Miray Akovalıgil, 7 Mart’ta Zorlu PSM’de. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 7 Mart 2024, 21:00

Gösteri

Barbaros Şansal- Burda Olmaz

Barbaros Şansal, sürpriz konuklar ağırlıyor. Biletler burada.

Yer: Sahne Beşiktaş

Tarih: 4 Mart 2024, 20:30

Festival

Womanfest

8-9-10 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir arada olmayı hedefliyor. Etkinlik bilgilendirici, eğlenceli ve aktif katılımı teşvik eden bir festival ortamında gerçekleşecek. Detaylı bilgi burada.

Yer: Kyoo Retreat Center

Tarih: 8-10 Mart 2024, 18:00

Etkinlik

Meksika Mutfağı Quesadilla ve Taco Workshop

Meksika mutfağı denilince akla gelen ilk yemek Taco ve Quesadilla olsa gerek. Siz de bu harika lezzetleri mutfağında deneyimlemek isterseniz bu keyifli workshopu kaçırmayın deriz. Biletler burada.

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 2 Mart 2024, 11:00

18. Yetişkin Çikolata Atölyesi

Kahve Dünyası’nın nefis çikolatalarının nasıl yapıldığını merak ediyor ve öğrenmek istiyorsanız bu atölye tam size göre. Biletler burada.

Yer: Veliefendi Kahve Dünyası

Tarih: 5-31 Mart 2024, 13:30

19. Boğaz’da Yoga

Sait Halim Paşa Yalısı’nın muhteşem Boğaz manzarasına karşı yogayla hem ruhunuzu hem de bedeninizi dinlendirmeye ne dersiniz? Biletler burada.

Yer: Sait Halim Paşa Yalısı

Tarih: 6 Mart 2024, 10:00

20. Kadınlar Günü Ebru Atölyesi

Ebru sanatının büyülü dünyasında çay, kahve ikramlarıyla hem sosyalleşebileceğiniz hem de konusunda uzman eğitmenlerle ebru sanatını anlayıp icra edebileceğiniz, bugüne özel bir anı ile ayrılacağınız güzel bir gün geçirmeye ne dersiniz? Biletler burada.

Yer: The Nile Event & Cafe

Tarih: 9 Mart 2024, 15:00