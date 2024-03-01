Keyifli bir mart başlangıcı için etkinlik rehberi

Martın ilk haftası, İstanbul’un renkli ve dinamik etkinlik takviminin en canlı zamanlarından birine işaret ediyor. Baharın yaklaşan enerjisiyle birlikte şehir çeşitli kültürel, sanatsal ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Her yaştan İstanbulluya ve İstanbul’un misafirlerine keyifli bir mart başlangıcı yaşatacak etkinlikleri derledik.
Konser
Şakalı Akustik
Ülkemizde rock müziğe yön veren sanatçılardan Koray Candemir ve Harun Tekin hem çalıp söyleyecek hem de evdeymişçesine sohbet edecek. Bu keyifli müzik şöleni için biletler burada.
Yer: DasDas
Tarih: 2 Mart 2024, 21:00
Emir Ersoy ‘Cuban Classics’
Grammy ödüllü müzisyenlerle kurduğu Quartera grubuyla uluslararası projelerde yer alan piyanist Emir Ersoy, bu projesiyle Küba ve Latin Amerikanın melodilerini kendi stilinde izleyici ile buluşturacak. Biletler burada.
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 6 Mart 2024, 21:00
Mert Demir
Sevilen genç sanatçılardan Mert Demir, muhtemelen bildiğiniz üzere son zamanların en popüler isimlerinden. Onun kadife sesiyle unutulmaz bir akşam yaşamaya hazır olun. Biletler burada.
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 8 Mart 2024, 21:00
Evgeny Grinko
Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko’yu dinleyebilirsiniz. Biletler burada.
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 9 Mart 2024, 21:00
Cosmic Crooner
Hollandalı sanatçı Cosmic Crooner, şairane besteleri ve rock n’ roll coşkusuyla “PSMLoves2Gather” kapsamında 9 Mart’ta sahnede. Biletler burada.
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 9 Mart 2024, 21:30
Tiyatro
Yaşamaya Dair
Bir Nazım Hikmet uyarlaması. ‘Yaşamaya Dair’, ozanın Bursa Cezaevi’ndeki yaşamına ve eşi Piraye’ye aşkına odaklanıyor. Bu eşsiz hikayeye ise sevilen sanatçılar Genco Erkal ve Tülay Günal eşlik ediyor. Biletler burada.
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon
Tarih: 3 Mart 2024, 20:00
Tatavlada Son Dan
“Bir bekleyişin, belki de bir direnişin hikayesidir Tatavlada Son Dans. Geçmiş ve şimdiki zaman arasına sıkışmış bir yağmanın yükünü taşıyan Eleni ve Gül’ün, bellek tazelemek ve unutmak için çocuk saflığıyla oynadıkları gülümseten parçalı yapının tamamıdır. ‘Geçmiş sadece güzel anılardan ibaret değil’ der karakter. Işıltılı şehrin içerisinde 6-7 Eylül’ün izlerini taşıyan yıkık, dökük bir ev. Çatlak porselen ürkekliğinde bakışlar. Kırılırsa belki de aşk sızacak kim bilir. İki Rum kadının gitmek ve kalmak arafındaki yaşanmışlıklarına, toprağa tutunmalarına, Rembetiko tadında küçük bir dokunuştur bu oyun.” Biletler burada.
Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi
Tarih: 4 Mart 2024, 20:30
Cimri
17’nci yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere’in ünlü eseri Cimri, Serkan Keskin’in etkileyici performansıyla sahnede. Biletler burada.
Yer: Maximum UNIQ Hall
Tarih: 5 Mart 2024, 21:00
Uğur Yücel – Neyzen Tevfik ‘Hiç’
“Oyun, ‘Hiç’in peşinde alemlerde bazen mecnun bazen meczup gezerken Marmara Denizi kadar rakı içtiği rivayet edilen, veli ile deli arasında ince çizgide tekkesi kalbi olarak yaşamış Neyzen’in hayat hikayesini dünyasını, dostlarını; anekdotlarla hicivlerle şiirlerle anlatırken, sivri dilli sarhoş bilgenin tarifsiz ruhunun derinliklerinde hiçten hepe varmaya çalışıyor.” Biletler burada.
10. Aile Yalanları
Nermin Yıldırım’ın Bavula Sığmayan adlı öykü kitabındaki aynı adlı novelladan uyarlandı. Yönetmen Hakan Emre Ünal. Oyuncular Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan. Sezon boyunca. Biletler burada.
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 8 Mart 2024, 20:30
Stand-up
Alpay Erdem – Kolsuz Tişört
Sevilen karikatürist & komedyen Alpay Erdem başından geçen ilginç ve komik olayları, benzersiz anlatım gücüyle yeniden ortaya koyuyor. Biletler burada.
Yer: BKM Mutfak Comedy Club
Tarih: 2 Mart 2024, 19:00
TuzBiber 6’lı
TuzBiber komedyenlerinin 15’er dakikalık performanslarından oluşan TuzBiber 6’lı şov. Biletler burada.
Yer: DasDas
Tarih: 2 Mart 2024, 21:30
Lesli Karavil
Lesli Karavil, 2017’den beri doğal, samimi ve yüksek enerjisi ile stand up’a yepyeni bir soluk getiren bir isim. Bir kadın gözüyle hayatın komedisini cesaretle bizlere sunarken, hızlı esprileri ve doğaçlama yeteneği ile hepimizi bolca güldüren Lesli’yi kaçırmayın deriz. Detaylı bilgi burada.
Yer: KoLounge Levent
Tarih: 5 Mart, 19:30
Miray Akovalıgil / Stand Up
Sevilen kadın komedyen Miray Akovalıgil, 7 Mart’ta Zorlu PSM’de. Biletler burada.
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 7 Mart 2024, 21:00
Gösteri
Barbaros Şansal- Burda Olmaz
Barbaros Şansal, sürpriz konuklar ağırlıyor. Biletler burada.
Yer: Sahne Beşiktaş
Tarih: 4 Mart 2024, 20:30
Festival
Womanfest
8-9-10 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir arada olmayı hedefliyor. Etkinlik bilgilendirici, eğlenceli ve aktif katılımı teşvik eden bir festival ortamında gerçekleşecek. Detaylı bilgi burada.
Yer: Kyoo Retreat Center
Tarih: 8-10 Mart 2024, 18:00
Etkinlik
Meksika Mutfağı Quesadilla ve Taco Workshop
Meksika mutfağı denilince akla gelen ilk yemek Taco ve Quesadilla olsa gerek. Siz de bu harika lezzetleri mutfağında deneyimlemek isterseniz bu keyifli workshopu kaçırmayın deriz. Biletler burada.
Yer: Cooking Class Academy
Tarih: 2 Mart 2024, 11:00
18. Yetişkin Çikolata Atölyesi
Kahve Dünyası’nın nefis çikolatalarının nasıl yapıldığını merak ediyor ve öğrenmek istiyorsanız bu atölye tam size göre. Biletler burada.
Yer: Veliefendi Kahve Dünyası
Tarih: 5-31 Mart 2024, 13:30
19. Boğaz’da Yoga
Sait Halim Paşa Yalısı’nın muhteşem Boğaz manzarasına karşı yogayla hem ruhunuzu hem de bedeninizi dinlendirmeye ne dersiniz? Biletler burada.
Yer: Sait Halim Paşa Yalısı
Tarih: 6 Mart 2024, 10:00
20. Kadınlar Günü Ebru Atölyesi
Ebru sanatının büyülü dünyasında çay, kahve ikramlarıyla hem sosyalleşebileceğiniz hem de konusunda uzman eğitmenlerle ebru sanatını anlayıp icra edebileceğiniz, bugüne özel bir anı ile ayrılacağınız güzel bir gün geçirmeye ne dersiniz? Biletler burada.
Yer: The Nile Event & Cafe
Tarih: 9 Mart 2024, 15:00