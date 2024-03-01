Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi, bugünden itibaren yeniden ziyaretçiye açılacak.

Fotoğraf: Kültür Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi’nden sağlanacak.

Kuleye tekne seferleri her gün 9:30-17:00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde düzenlenecek.

İki yılı aşkın süre boyunca restorasyonda olan Kız Kulesi, Mayıs 2023’te ziyarete açılmıştı ancak bir süre önce Üsküdar Salacak sahildeki düzenleme çalışmalarından dolayı yeniden kapatılmıştı.