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Yaramazlara biraz batar!

TFF duyurdu: VAR’a ‘destekçi’ geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR uygulamasına destekçi olacak ‘VAR Support’ uygulamasının devreye gireceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

TFF’nin açıklamasına göre bu uygulama Süper Lig’in 28’inci haftasından itibaren kullanılacak.


Uygulamanın mantığına ilişkin şu bilgiler verildi:

“VAR hakemlerinin gerisinde ikinci bir VAR hakeminin görev yapacağı sistemde nihai karar yine VAR hakemine ait olup, ‘VAR destekleyicisi’ sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda VAR’a yardımcı olacaktır.”

Aynı uygulamanın Süper Kupa ile Türkiye Kupası finallerinde de uygulanacağı kaydedildi.

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