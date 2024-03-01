Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş Ankaragücü’yle, Trabzonspor Fatih Karagümrük’le karşılaşacak.

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Kupada tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakalarında MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük yarı finale yükseldi.

Bu müsabakalardan mağlup ayrılan Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray kupaya veda etti.

Çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Beşiktaş, MKE Ankaragücü’yle karşı karşıya gelecek. Trabzonspor’sa Fatih Karagümrük’le oynayacak.