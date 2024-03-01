Süper Lig’de haftanın programı ve hakemleri

Türkiye’nin en üst futbol ligi Süper Lig’de 28’inci hafta bugün akşam saat 20:00’de MKE Ankaragücü-Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Bu haftanın programı ve hakemleri şöyle:
Yaramazlara biraz batar!
Araştırmalara göre, her altı kişiden birinde antidepresan almayı bıraktığında semptomlar görülüyor.
Japon şirket Obayashi Corporation ‘uzay asansörü’ yapacağını duyurdu.
Meksika’da bir kişi daha önce insanda görülmemiş H5N2 adlı kuş gribi sebebiyle öldü.
Elon Musk’ın Starlink’i Amazon yağmur ormanlarının derinliklerindeki Marubo kabilesine internet bağladı. Kabilenin yaşlıları gençlerin tembelleşmesinden şikayetçi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 18 şirkete lisans verdi.