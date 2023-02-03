AKP, EYT aylıklarını ‘belirledi’: Ortalama 8 bin 733 lira

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanacak kişilerin alacağı maaşları açıkladı.

Düzenlemeyi içeren teklif dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

EYT’li vatandaşlar, SGK müdürlükleri önünde kuyruk oluşturmuştu. (AA)

ANKA’nın aktardığına göre teklifte imzası bulunan Aydemir, komisyondaki konuşmasında şunları kaydetti: “Ortalama aylık tutarı, SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 795 lira, BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar için 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira.”

EYT düzenlemesi

İktidar düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına kavuşacağını söylemişti.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, üç gün önce EYT emeklilerine ayrılacak kaynağın 120-150 milyar TL arasında olacağını açıklamıştı.

150 milyar baz alındığında, EYT’lilere emekli aylığı martta bağlanacağı için aylık bütçenin 15 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

Diğer yandan en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL’ye yükseltildi. Ortalama emekli aylığıysa yüzde 30’luk son zammın ardından 9-10 bin TL’ye çıktı.

Hesaplamalara göre bu tabloyla EYT’den martta emekli olacakların sayısı en iyi ihtimalle 1,5-1,6 milyon kişi olacak.

Memurların emeklilik sonrası çalışma hakkı bulunmadığı için tamamının hemen başvurmayabileceği ve kademeli sistem dikkate alındığındaysa bu yılın bütçesini etkileyecek EYT emeklisi sayısı 1,1-1,2 milyon kişi aralığına düşebilir. Yani emekli sayısı, başlangıçta ifade edilenin yarısına düşecek.