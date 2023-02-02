Nebati: EYT düzenlemesinin maliyeti 255 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşan Takılanlar (EYT) düzenlemesinin maliyetinin 255 milyar TL olduğunu açıkladı.

Nureddin Nebati. Fotoğraf: AA

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu iki ekonomist yaklaşık 14 milyon emekliye EYT’lilerin tamamının eklenmesi halinde tek seferlik tazminatların 300 milyar lira, kamuya yıllık maaş ödemelerininse yaklaşık 150 milyar lira olacağını hesaplamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, de maliyetinin 100 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Bakan Nebati, haber ajansları ve gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Geçen yılın aralık ayına kadar EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik ‘çok sıkı tedbirler aldıklarını’ iddia eden Nebati, “Bana Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak ‘Bu ödemeyi yapacaksın’ dediklerinde benim hazır olmam gerekiyordu. 31 Aralık’ta biz EYT’nin bu yılki yükünü kasaya koyduk” dedi.

Mayıstan beri EYT ile ilgili hazırlıklarını sürdüklerini dile getiren Nebati, EYT’nin maliyetiyle ilgili de şunları söyledi: “Emekli ve memurlara 1 puanlık iyileştirmenin maliyeti 19 milyar lira. 15 puana yakın bir maliyet eklendi 270 milyar lira. EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT’nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor. Buna KGF kefaletleri dahil değil.”

Meclise sunulan EYT teklifinde kademeli sistem getirilmişti. Bununla birlikte emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanacakların sayısı, iktidarın açıkladığı 2,5 milyon kişi hedefinin yarısını kapsayacak. Önceki açıklamalar 5 bin prim gün sayısı üzerinden yapılmıştı. Bu nedenle sosyal medyada kademeli sisteme tepki yağdı. Emeklilik planları yapanlar şimdi de kademe sistemi nedeniyle yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kalacak.