EYT düzenlemesi komisyondan geçti

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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‘Cumhur İttifakı’ milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, dört maddeden oluşuyor.

Buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek. SSK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.

Ancak daha önceki açıklamalar 5 bin prim gün sayısı üzerinden yapılmıştı. Bu nedenle sosyal medyada kademeli sisteme tepki yağdı. Emeklilik planları yapanlar şimdi de kademe sistemi nedeniyle yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kalacak.

Emekli sayısı başlangıçta söylenenin yarısı olacak

İktidar düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına kavuşacağını söylemişti.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, üç gün önce EYT emeklilerine ayrılacak kaynağın 120-150 milyar TL arasında olacağını açıklamıştı.

150 milyar baz alındığında, EYT’lilere emekli aylığı martta bağlanacağı için aylık bütçenin 15 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

Diğer yandan en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL’ye yükseltildi. Ortalama emekli aylığıysa yüzde 30’luk son zammın ardından 9-10 bin TL’ye çıktı.

Bloomberg HT’den Tahsin Akça’nın hesaplamasına göre bu tabloyla EYT’den martta emekli olacakların sayısı en iyi ihtimalle 1,5-1,6 milyon kişi olacak.

Memurların emeklilik sonrası çalışma hakkı bulunmadığı için tamamının hemen başvurmayabileceği ve kademeli sistem dikkate alındığındaysa bu yılın bütçesini etkileyecek EYT emeklisi sayısı 1,1-1,2 milyon kişi aralığına düşebilir. Yani emekli sayısı, başlangıçta ifade edilenin yarısına düşecek.