Ahmet Minguzzi cinayeti: Sekiz çocuk hakkında dokuz yıla kadar hapis istemi

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sanığı B.B’nin adresini sosyal medyada paylaşan 16 yaşındaki U.A.Y.’yi dövdüğü iddia edilen sekiz çocuk hakkında iddianame düzenlendi.

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Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesine göre U.A.Y. sosyal medyada Minguzzi cinayetiyle ilgili bir haberin altına B.B.’nin adresini yazdı.

Bunun üzerine İ.Ç., B.B., E.G., O.Ç., Y.B., B.S.U., M.A. ve M.C.B. isimli çocuklar mağdura tehdit mesajları attı.

U.A.Y.’nin yorumunu silmesine rağmen şüphelilerden İ.Ç konumunu istemek üzere mağdurla tekrar iletişime geçti. Sekiz çocuk, U.A.Y.’nin evine yakın bir parkta buluştu. Burada köpeğini gezdiren U.A.Y önce sözlü tehdit ve hakarete uğradı, ardından dövüldü.

İddianamede çocukların U.A.Y.’yi ‘basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde’ yaraladıkları ve ardından ‘cebir ve tehditle alıkoyarak hareket özgürlüğünü kısıtladıkları’ belirtildi.

Beşi tutuklu sekiz çocuk hakkında, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘alenen hakaret’ suçlarından üç yıl iki ay 15 günden dokuz yıl dokuz ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Çocuk Mahkemesi’ne gönderildi.

Ne olmuştu?

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki saldırgan yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

Yakalanan iki sanık ‘çocuğa karşı kasten öldürme suçundan’ 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Ayrıca Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A.’ya da iki buçuk yıl hapis verilmişti.