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Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanığa iki buçuk yıl hapis

Bıçaklı saldırıda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden Duran Aydın ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: AA

Sanık Duran Aydın ve müşteki avukatlarının katıldığı duruşmaya Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi’yle babası Andrea Minguzzi gelmedi.


Aydın, maddi durumu olmadığı için mezarlığın dış kısmındaki duvarın dibinde yattığını belirterek, olaydan bir süre önce bir kadının mezarlıkta bulunan çam ağacını kırdığını gördüğünü söyledi.

Sanık şöyle konuştu:

“Olaydan 10 gün önce de mezarlıktaki çam ağaçları yanmıştı. Ziyaretime gelen bir arkadaşım rahmetli çocuğun anneannesinin yangını çıkardığı söylendi. Olay günü, önceki olaylar olduğu için sinirlendim.

Çocuğa karşı bir kastım yok. Benim yerimi yaktılar diye sinirlendim. Onlara bir ders olması için yaptım. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda pişmanım. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum.

Kimseden talimat almadım. Olayla ilişkili kişileri tanımam. Çocuğu öldürenleri de tanımıyorum. Ben sürekli gazete okuduğum için çocuğun davası olduğunu biliyordum. Mezarın orada olduğunu biliyordum.

Kimseye zararım olmazken orayı gelip darmadağın eden o çocuğun anneannesiydi. Ben de o yüzden darmadağın ettim.”

Aydın’ın ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan üç yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Sabıkası olmaması nedeniyle sanığın cezası iki buçuk yıla indirildi.

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