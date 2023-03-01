Adnan Oktar’ın villası Roman Abramoviç’e gitmiş

Sabah yazarı Dilek Güngör, tutuklanan tarikat lideri Adnan Oktar’ın İstanbul’daki villasını Rus oligark Roman Abramoviç’in satın aldığını yazdı.

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Rus oligark, Ukrayna işgali nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve Britanya’nın kara listesine alınan milyarderler arasında.

Yaptırımlar nedeniyle varlıklarının bir kısmını da alarak Britanya’dan Türkiye’ye gelen Rus milyarder, arabuluculuk görüşmelerinde de rol almıştı.

Abramoviç son olarak İstanbul Boğazı’nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı’nı 50 bin dolara kiralamıştı.

Güngör köşesinde, Abramoviç’in ‘İstanbul sevdası’nın yeni olmadığını yazarak şunları dedi: “Uzun zamandır burada bir ev sahibi olmak istediği biliniyor. Bir dönem Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun satışa çıkardığı Halis Toprak’ın Yeniköy’deki arazisinin taliplileri arasındaydı. Sonra da İstanbul’da başka gayrimenkullerle ilgilendiği duyulmuştu. Ama şimdi istediği bir yer bulmuş… Geçenlerde tesadüfen duydum meseleyi… “

Öğrendiğime göre, Abramoviç Anadolu yakasında Çengelköy sırtlarında Boğaz’ı tepeden gören bir villayı satın alıyor. Kimin villası derseniz… Biliyorum çok şaşıracaksınız. Hani, kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar’ın kiraladığı Çengelköy sırtlarındaki villa vardı ya… 190 milyon TL’den satışa çıkarılmıştı…

Güngör, Abramoviç’in şu anda villanın sahipleriyle masaya oturdukları fiyatı bilmediğini de ekledi.

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Adnan Oktar’a toplam 8 bin 658 yıl hapis cezası verilmişti. Oktar, kişisel suçlarından 891 yıl hapis cezası almıştı.