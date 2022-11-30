Abramoviç, Boğaz’da yalı kiraladı

Yaptırımların kıskacındaki Rus milyarder Roman Abramoviç, İstanbul Boğazı’nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı’nı 50 bin dolara kiraladı.

Abramoviç birçok kez Boğaz’da yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Fotoğraf: HT

Rus oligark, Ukrayna işgali nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) kara listesine alınan milyarderler arasında. Yaptırımlarla birlikte AB hükümetleri milyarderlerin yatlarına ve diğer varlıklarına el koymak için harekete geçmişti.

Yaptırımlar sonrasında Abramoviç’in personel maaşlarını ödemek için arkadaşlarından borç aldığı iddia edilmişti.

Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Leyla İlhan’ın haberine göre İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan, Abramoviç’in kiraladığı ve Ahmet Okumuş’un sahip olduğu yalının yaklaşık 50 bin dolar kiralama bedeli olduğunu söyledi.

Feyyaz Tokar Yalısı, boğazda modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Yalı 2012’de ABD’de de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmıştı.