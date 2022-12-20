Kanada, Türkiye’ye ‘yerleşen’ Abramoviç’in parasının peşinde

Kanada, Rus oligark Roman Abramoviç’in yaptırıma tabi varlıklarından 26 milyon dolar tutarındaki varlığına el koymayı planlıyor.

Abramoviç Boğaz’da yalı kiraladı. (Fotoğraf: HT)

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş nedeniyle Batılı ülkeler Rusya’ya ve Rus oligarklara yaptırım uygulamaya başlamıştı. Batılı ülkeler, ülkelerinde Rus varlıklarını dondurmuştu. Oligarklarsa paralarını ve mal varlıklarını yaptırımlara katılmayan Türkiye’ye kaçırıyor.

Abramoviç’se yatlarını Türkiye’ye demirlemiş, paralarını buraya kaçırmıştı. Abramoviç, geçen haftalarda da İstanbul Boğazı’nda yalı kiralamıştı.

Batılı devletlerin yaptırımlarıysa devam ediyor.

Bloomberg’ün aktardığına göre Kanada, Abramoviç’in 26 milyon dolarlık varlığına el koymak istiyor. Bu, Kanada’nın yaptırım uygulanan varlıkların bir mahkeme emriyle kaybedilmesine izin veren bir yasayı ilk kez kullanacağı anlamına geliyor.

Dışişleri bakanlığının açıklamasına göre, hedeflenen varlıklar Abramoviç’e ait bir şirket olan Granite Capital Holdings’e ait. Dışişleri Bakanı Melanie Joly, gazetecilere hükümetin şirket temettülerini içeren bir banka hesabına el koyduğunu söyledi.

Hükümet açıklamasında, “El konan varlıklar, Ukrayna’nın yeniden inşası ve Putin rejiminin yasa dışı ve haksız işgalinin kurbanlarına tazminat için kullanılacak” dendi.

Mal varlıklarına el konmasına izin veren yasa haziranda kabul edilmişti.