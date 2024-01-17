Adalet bakanından Somali cumhurbaşkanının oğluna verilen ceza hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali cumhurbaşkanının oğluna verilen ceza hakkında “Şikayetten vazgeçilmesi böyle bir ceza getirdi” dedi.
Motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’a 27 bin 300 lira para cezası verilmişti.
Ne olmuştu?
Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını kaybetmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. ‘Asli kusurlu’ bulununca yakalama kararı çıkarılan Mahmud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlenmişti.
Yunus Emre Göçer’in eşi, şikayetinden daha sonra vazgeçmişti.
Mahmud, tepkilerin ardından Türkiye’ye gelmişti. Mahmud, 12 Ocak’ta duruşmaya çıkarılmıştı.
Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Mahmud, eski savunmalarını tekrar etmişti.
Mahkeme, ifadesi alınan Mahmud hakkındaki yakalama kararını geri almıştı. Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud’un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilmişti.