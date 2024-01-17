Adalet bakanından Somali cumhurbaşkanının oğluna verilen ceza hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali cumhurbaşkanının oğluna verilen ceza hakkında “Şikayetten vazgeçilmesi böyle bir ceza getirdi” dedi. Motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’a 27 bin 300 lira para cezası verilmişti. Ne olmuştu? Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını […]