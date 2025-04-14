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Yaramazlara biraz batar!

Adalet bakanı DEM Parti heyetiyle cuma görüşecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cuma günü DEM Parti İmralı heyetiyle görüşecek.

Fotoğraf: AA

PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat’ta PKK’ya ‘silah bırakma’ ve ‘fesih’ çağrısı yapmış, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli PKK’ya fesih kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etmişti.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa şu açıklamayı yapmıştı: “Terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümekte, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.”

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Buldan, 10 Nisan’da Erdoğan’la yaklaşık 1 saat 25 dakika görüşmüş, DEM Parti görüşmenin ardından ‘dünden daha umutlu’ olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

Avrupa’da yayın yapan Medya Haber TV’ye konuşan Buldan şunları demişti: “Umut hakkı başta olmak üzere sürecin ilerlemesi için yasal adımlara ihtiyaç var. Bu konularda yakın zamanda adımların atılacağını düşünüyorum. Parlamento sorumluluk üstlenmeden sürecin ilerlemesi sıkıntılı olacaktır.

Önümüzdeki hafta yasal adımlarla ilgili adalet bakanıyla (Yılmaz Tunç) görüşeceğiz. Hangi yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği, ne tür yasalara ihtiyaç olunduğuna dair görüşülecek. Nelerin yapılacağına ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.”

Adalet Bakanlığı, bakan Tunç’la, DEM Parti heyetinin cuma günü 14:00’te görüşeceğini duyurdu.

DEM Parti heyette Önder ve Buldan’ın yanı sıra partinin grup başkan vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’nin de olacağını duyurdu.

Buldan ayrıca 10 Nisan’da bir kez daha İmralı Cezaevi’ne gideceklerini belirtmişti.

Buldan: Yasal adımlar için adalet bakanıyla görüşeceğiz

DEM Parti: Dünden daha umutluyuz

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