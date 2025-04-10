DEM Parti: Dünden daha umutluyuz

DEM Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmeye dair açıklama yaptı: “Bugün gelinen nokta itibarıyla dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.”

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PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat’ta PKK’ya ‘silah bırakma’ ve ‘fesih’ çağrısı yapmış, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli PKK’ya fesih kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etmişti.

Peşinden Erdoğan’sa şu açıklamayı yapmıştı: “Terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümekte, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.”

Daha sonra DEM Parti İmralı heyeti, 12 Mart’ta görüşmek için Erdoğan’dan randevu istemişti.

Erdoğan’la görüşme bugün yapıldı.

DEM Parti heyetinde İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’le, Van milletvekili Pervin Buldan yer aldı.

Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren görüşme sonrası Önder, “Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz” dedi.

DEM Parti’den de görüşmeye dair yazılı açıklama geldi. Heyetin Öcalan’ın çağrısını (silah bırakma) hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceği belirtilen açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.

Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi.

Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.

Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz.”