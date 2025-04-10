Erdoğan, DEM Parti heyetiyle bir buçuk saat görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü.
PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat’ta PKK’ya ‘silah bırakma’ ve ‘fesih’ çağrısı yapmış, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli PKK’ya fesih kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etmişti.
Peşinden Erdoğan’sa şu açıklamayı yapmıştı: “Terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümekte, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.”
Daha sonra DEM Parti İmralı heyeti, 12 Mart’ta görüşmek için Erdoğan’dan randevu istemişti.
DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, 7 Nisan’da şu eleştiriyi yapmıştı: “İktidar, 27 Şubat’tan bugüne kadar adeta bir donma hali yaşıyor.”
Erdoğan’la görüşme bugün yapıldı.
DEM Parti heyetinde İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’le, Van milletvekili Pervin Buldan yer aldı.
DEM Parti bir ‘aksilik olmaması durumunda’ görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapılacağını duyurdu.