Erdoğan yarın DEM Parti heyetiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetiyle yarın görüşeceğini açıkladı.

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Öcalan, 27 Şubat’ta PKK’ya ‘silah bırakma’ ve ‘fesih’ çağrısı yapmış, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli PKK’ya fesih kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etmişti.

Ardından Erdoğan “Terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümekte, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil” demişti.

DEM Parti İmralı heyeti, 12 Mart’ta görüşmek için Erdoğan’dan randevu istemişti.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, 7 Nisan’da şu eleştiriyi yapmıştı: “İktidar, 27 Şubat’tan bugüne kadar adeta bir donma hali yaşıyor.”

Erdoğan görüşmenin yarın yapılacağını duyurdu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP’yi de hedef aldı ve özetle şunları söyledi:

‘CHP demek cunta demektir’

* CHP genel başkanına kendi tarihini iyi okumasını tavsiye ediyorum. Kirli geçmişiyle yüzleşmelerini öneriyorum. 1950 50’den bu yana sandıkta yoksunuz ve o günden bu yana darbelerden medet umuyorsunuz. CHP demek cunta demektir. CHP bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. O hakaret ettikleri bağımsız yargı olmasaydı CHP kendi içinden çıkan cunta yönetiminin esiri olacaktı. Yatın kalkın yargıya dua edin ki kendi içinizden çıkan cuntadan sizi onlar kurtardı.

‘Dananın kuyruğu o zaman kopacak’

* (İBB soruşturmaları) Ana muhalefet kendi iç meselelerini örtmek, İstanbul’daki yolsuzluğu baskılamak istiyor. Yargıdan neyi kaçırmaya çalıştıklarını iyi biliyoruz. Firariler yakalanıp yargıya teslim edildikçe dananın kuyruğu asıl ol zaman kopacak. Bunların milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak.

DEM Parti heyetiyle görüşme yarın

* Bizim çok daha mühim gündemlerimiz var. Terörsüz Türkiye gibi hayati meselelerimiz var. Bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın DEM heyetini kabul edip terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz.

















