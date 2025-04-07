DEM Parti'ye göre iktidar 'dondu'

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli “İktidar, 27 Şubat’tan bugüne kadar adeta bir donma hali yaşıyor” dedi.

Fotoğraf: DEM Parti

Öcalan, 27 Şubat’ta PKK’ya ‘silah bırakma’ ve ‘fesih’ çağrısı yapmış, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli PKK’ya fesih kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etmişti.

İktidar kanadında son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümekte, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil” demişti.

Ancak kamuoyuna yol haritasının nasıl olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ANKA‘nın haberine göre Temelli de Meclis’teki basın toplantısında bunu gündeme getirdi ve “İktidar, 27 Şubat’tan bugüne kadar adeta bir donma hali yaşıyor” dedi.

DEM Partili vekil şöyle devam etti:

“İktidar, 27 Şubat’tan bugüne kadar adeta bir donma hali yaşıyor. Sürekli aynı şeyi duyuyoruz iktidardan; ‘Kongrelerini yapsın PKK, silah bıraksın.’ Peki kongreyi nasıl yapacaklar? Kongrenin nasıl yapılacağına dair hiçbir adım yok.

Güvenliği, hukuku, kongrenin yapılma koşullarının konuşulması, kongreye sayın Öcalan’ın nasıl katılacağı, hangi iletişimle orada bulunacağı… Bunlarla ilgili hiçbir şey konuşulmuyor.

Silah bırakma meselesinin aslında oyalamanın bir mottosu olduğunu, görünen kısmı olduğunu, arkasında büyük bir oyalamanın olduğuna herkes tanıklık ediyor. İpe un sermeye son verin. Ciddi, sahici olun, toplumun beklentilerini karşılayacak barış adımını atın.

Demokratik toplumun gereği neyse o konuda da Meclis hazırdır. Meclis komisyon kurmaya ve müzakereleri geliştirmeye hazırdır.”