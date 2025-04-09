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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın: Buldan ve Önder katılacak

DEM Parti’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yarınki görüşmesinde milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer alacak.

Fotoğraf: AA

Öcalan, 27 Şubat’ta PKK’ya ‘silah bırakma’ ve ‘fesih’ çağrısı yapmış, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli PKK’ya fesih kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etmişti.


Ardından Erdoğan “Terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümekte, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil” demişti.

DEM Parti İmralı heyeti, 12 Mart’ta görüşmek için Erdoğan’dan randevu istemişti.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, 7 Nisan’da şu eleştiriyi yapmıştı: “İktidar, 27 Şubat’tan bugüne kadar adeta bir donma hali yaşıyor.”

Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında DEM Parti’yle görüşmenin yarın yapılacağını söylemişti.

DEM Parti’nin açıklamasındaysa görüşmenin cumhurbaşkanlığı sarayında, saat 13:30’da yapılacağı söylendi.

Heyetin Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşacağı belirtildi.

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