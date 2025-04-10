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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan'la görüşen DEM Parti heyeti 'çok daha umutlu'

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşme sonrası “Çok daha umutluyuz” dedi.

Fotoğraf: AA

PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat’ta PKK’ya ‘silah bırakma’ ve ‘fesih’ çağrısı yapmış, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli PKK’ya fesih kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etmişti.


Peşinden Erdoğan’sa şu açıklamayı yapmıştı: “Terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümekte, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.”

Daha sonra DEM Parti İmralı heyeti, 12 Mart’ta görüşmek için Erdoğan’dan randevu istemişti.

Erdoğan’la görüşme bugün yapıldı.

DEM Parti heyetinde İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’le, Van milletvekili Pervin Buldan yer aldı.

Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Önder, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz. Bu konuda sayın cumhurbaşkanı oldukça önemli bir yerde duruyor. Amacımız barışı sağlamak.”

Pervin Buldan’sa “Çok çok verimli bir görüşme oldu. Süreç güzel sürüyor” dedi.

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