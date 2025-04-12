Buldan: Yasal adımlar için adalet bakanıyla görüşeceğiz

DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan “Önümüzdeki hafta yasal adımlarla ilgili adalet bakanıyla (Yılmaz Tunç) görüşeceğiz” dedi.

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PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat’ta PKK’ya ‘silah bırakma’ ve ‘fesih’ çağrısı yapmış, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli PKK’ya fesih kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etmişti.

Peşinden Erdoğan’sa şu açıklamayı yapmıştı: “Terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümekte, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.”

Daha sonra DEM Parti İmralı heyeti, 12 Mart’ta görüşmek için Erdoğan’dan randevu istemişti.

DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Buldan oluşan heyet, 10 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaklaşık 1 saat 25 dakika görüşmüş, DEM Parti de ‘dünden daha umutlu’ olduklarını belirten bir açıklama yapmıştı.

Mezopotamya Ajansı‘nın aktardığına göre Avrupa’da yayın yapan Medya Haber TV’ye konuşan Buldan, siyasi partilerle görüşmelerin süreceğini ve 10 Nisan’daysa İmralı Cezaevi’ne gideceklerini belirtti.

Buldan şöyle konuştu: “Umut hakkı başta olmak üzere sürecin ilerlemesi için yasal adımlara ihtiyaç var. Bu konularda yakın zamanda adımların atılacağını düşünüyorum.

Parlamento sorumluluk üstlenmeden sürecin ilerlemesi sıkıntılı olacaktır. Önümüzdeki hafta yasal adımlarla ilgili adalet bakanıyla (Yılmaz Tunç) görüşeceğiz.

Hangi yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği, ne tür yasalara ihtiyaç olunduğuna dair görüşülecek. Nelerin yapılacağına ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

Parlamento yasaların çıkmasıyla ilgili birçok temas gerçekleştirilecek.”