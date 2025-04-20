ABD'nin en yaşlı astronotu 70'inci doğum gününde Dünya'ya döndü

ABD’nin görev başındaki en yaşlı astronotu Dan Pettit, 70’inci doğum gününde Dünya’ya döndü.

Fotoğraf: NASA

Pettit ve beraberindeki iki Rus kozmonot Alexey Ovchinin ve Ivan Vagner, pazar günü yerel saatle 06.20’de Kazakistan’a inerek Dünya’ya döndü.

Böylece Pettit, 70’inci doğum gününde Dünya’ya yeniden ayak basmış oldu.

NASA‘nın aktardığına göre uzayda 220 gün geçiren Pettit ve ekip arkadaşları Dünya’nın yörüngesinde 3 bin 520 kez dönerek 93,3 milyon millik bir yolculuğu tamamladı.

Pettit, Ovchinin ve Vagner 11 Eylül 2024’te fırlatıldı ve yörüngedeki laboratuvara kenetlendi.

Uzay istasyonunda bulunduğu süre boyunca Pettit, değişen su koşullarında bitki büyümesini keşfetmek ve mikro yerçekiminde yangın davranışını araştırmak için araştırmalar yaptı.

Rekor Glenn’in

Pettit, şu ana kadar Dünya’nın yörüngesinde görev yapmış en yaşlı kişi değil. Bu rekor NASA’nın 1998 yılındaki misyonuna 77 yaşında katılan John Glenn’e ait. Glenn, 2016’da hayatını kaybetmişti.