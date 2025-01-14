NASA: 160 bin yılda bir görünen kuyruklu yıldız, çıplak gözle gözlemlenebilecek

NASA, 160 bin yılda bir dünyadan görünebilen ‘C/2024 G3 (Atlas) Kuyruklu Yıldızı’nın birkaç gün boyunca çıplak gözle gözlemlenebileceğini duyurdu.

Fotoğraflar: NASA

NASA’nın açıklamasında kuyruklu yıldızın Slovakya’dan çekilen görüntüsü paylaşıldı.

Güneş’e en yakın konumunda olması nedeniyle belirli anlarda gözlemlenebilen Atlas Kuyruklu Yıldızı’nın, ‘son yılların en dikkat çekici kuyruklu yıldız manzaralarından birini sahneleyeceği ve Venüs’le yarışacak derecede parlak hale geleceği’ belirtildi.

Kuyruklu yıldızın ulaşacağı parlaklığı kesin olarak tahmin etmek zor fakat birkaç gün boyunca dünyadan çıplak gözle görülebilecek kadar parlak kalması bekleniyor.

BBC’nin haberine göre King’s College London’da astroparçacık fiziği ve kozmoloji alanında araştırmacı Dr. Shyam Balaji de ‘mevcut yörünge hesaplamalarının kuyruklu yıldızın Güneş’in yaklaşık 8,3 milyon mil yakınından geçeceğini gösterdiğini’ söyledi. Bu nedenle Atlas ‘güneşi süpüren’ bir kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılabilir.

Balaji, 160 bin yılda bir görülen yıldızın en net şekilde güney yarım kürede gözlemlenebileceğini fakat Güneş’e konumu nedeniyle kuzey yarım küreden görüntülenmesininse zor olabileceğini belirtti.