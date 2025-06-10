ABD'li ünlülerden Los Angeles tepkisi: Silahlarınız yanlış yönde

Ünlü isimler Los Angeles’taki göçmen protestolarına polis müdahelesini eleştirerek ABD Başkanı Donald Trump’a tepki gösterdi: “Başkan bir dolandırıcı.“

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ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles’ta halk Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nce (ICE) gözaltına alınan göçmenlere destek olmak amacıyla sokaklarda.

Gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Eylemlerden Demokratları sorumlu tutan Trump, Ulusal Muhafızları görevlendirdi.

Ünlü isimlerden Trump ve ICE’a tepki, protestolaraysa destek yükseldi.

Euronews‘ün haberine göre Amerikalı aktris, yapımcı ve yönetmen Eva Longoria, Trump’ın müdahalesini Instagram’dan ‘Amerikan karşıtı’ olarak niteledi.

Amerikalı aktör, yapımcı ve aktivist Mark Ruffalo’ysa şöyle yazdı: “Çalışan sınıfın, yoksullara ve diğer çalışanlara saldırdığını gördüğünüzde bir oligarşide yaşadığınızı anlarsınız.

En tepedeki milyarder sizi körü körüne soyarken siz en yoksulların hayatınızı mahvetmesinden mi endişeleniyorsunuz? Silahlarınızı yanlış yöne çeviriyorsunuz… Başkan bir dolandırıcı.“

Ruffalo’nun paylaşımı ünlü aktristler Jennifer Garner ve Halle Berry dahil 200 bini aşkın beğeni aldı.

‘F… ICE’

Amerikalı rapçi Tyler, The Creator’sa (Gerçek adı Tyler Gregory Okonma) Instagram hikayesinde şöyle yazdı: “F… ICE.”

Şarkıcı ve oyuncu Reneé Rapp de ICE’in eylemlerini sertçe eleştirdi: “F… ICE, bu yönetim de dahil olmak üzere bunu mümkün kılan herkese lanet olsun. Bu tam anlamıyla bir rezalet.”

‘Trump tam bunu istedi, dava açacağız’

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom X’ten Ulusal Muhafızların konuşlandırılması nedeniyle federal hükümete dava açacaklarını, kararın ‘anayasaya aykırı’ olduğunu savundu:

“Trump tam olarak bunu istedi. Ateşi körükledi ve yasadışı bir şekilde Ulusal Muhafızları görevlendirdi. İmzaladığı emir sadece Kaliforniya’yı kapsamıyor, bu emri her eyalette uygulayabilir. Ona dava açıyoruz.”