AB’den Rusya’ya yedinci yaptırım paketi: Altına ambargo, enerji masada değil

Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya’ya yönelik yedinci yaptırım paketiyle ilgili çalışma yürüttüğü ve paketin iki hafta içerisinde onaylayacağı bildirildi.

Yeni yaptırım paketinde, Rusya’nın enerjiden sonra en büyük ihracat kalemi olan altına ambargo uygulanacak. Pakette, önceki yaptırımlarda ortaya çıkan yasal boşluklar da doldurulacak.

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Euractiv’in AB’li diplomatlara dayandırdığı haberine göre, yeni yaptırım paketinde ek olarak, Rusya’ya ihracatı yasaklanan çift kullanımlı malların listesi genişletilecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çevresinden daha fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacak. Çift kullanımlı mallar hem sivil hem askeri alanda kullanılıyor.

Analistlerse Moskova’ya uygulanan önceki cezai tedbirlerin, Avrupa ve ABD pazarlarını Rusya’ya kapatmayı başardığı için altın yasağının büyük ölçüde sembolik olabileceğini söylüyorlar.

Enerji ambargosunun genişletilmesi masada yok

Özellikle Doğu Avrupalı AB ülkeleri, ‘ham petrol ihracatının tamamen yasaklanması’ ve ‘doğalgazla ilgili daha geniş ambargolara başvurulması’ gibi adımların atılması için baskı kuruyor. Euractiv’e konuşan AB’li diplomatlar, bazı ülkelerin Rus enerjisine bağımlı olduğu için bunun pek mümkün olmayacağını söyledi.

Yaptırımların tam etkisini göstermesi zaman alacak

AB üyesi devletler, yaptırımların başarılı bir şekilde ilerlediğini söylüyor. Buna rağmen, yaptırımların Rusya ekonomisi üzerindeki tam etkisini gösterebilmesi için biraz zamana ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Macaristan’ın eski hükümet yetkililerinden ve Başbakan Viktor Orban’ın politika direktörü Balazs Orban, “Yaptırımların Avrupa’ya büyük zararlar vereceği bir sınıra ulaştık. Bunun farkına varıp stratejimizi yeniden belirlemeliyiz” dedi.

Macaristan’ın paketi veto etmesi beklenmiyor

AB’li yetkili ve diplomatlar, Macaristan’ın yedinci yaptırım paketini veto etmesini beklemiyor. Macaristan, önceki yaptırım paketlerinde AB’nin önünü tıkamıştı. Örneğin, altıncı yaptırım paketinde ham petrole ambargo uygulanması planlanıyordu. Macaristan bunu veto etti. Sonrasındaysa boru hatlarından ithal edilen Rus petrolünün ambargo dışında kalması şartıyla Macaristan yaptırım paketini onaylamıştı. Denize kıyısı olmayan Macaristan, Rusya’dan petrolü boru hatları yoluyla alıyor.