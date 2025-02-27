ABD'de yumurta krizi: 1 milyar dolar yatırım

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, kuş gribi krizini engellemek ve yumurtayı yeniden uygun fiyatlı hale getirmek için 1 milyar dolara (yaklaşık 36 milyar 450 milyon lira) kadar yatırım yapacaklarını duyurdu.

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Rollins, Wall Street Journal gazetesindeki yazısında, kuş gribiyle mücadele etmek ve Amerikalı ailelerin maliyetlerini düşürmek için atacakları beş adımdan bahsetti.

Yumurta fiyatlarının hızla arttığını ve bunun sadece bir enflasyon meselesi olmadığını belirten Rollins, yumurtada yüksek fiyatla karşılaşılmasının nedeninin kısmen, iki yıldır kümes hayvanı çiftçilerine zarar ettiren ve yumurta arzını azaltan kuş gribi salgınlarının devam etmesi olduğunu söyledi.

Rollins’e göre eski ABD başkanı Joe Biden yönetiminin tekrarlanan salgınlar ve yüksek yumurta fiyatlarını karşı çok az şey yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimiyse bu konuyu ciddiye alıyor.

Kuş gribi krizini engellemek ve yumurtayı yeniden uygun fiyatlı hale getirmek için 1 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyuran Rollins, yüz milyonlarca dolarlık israfın önüne geçmek için Hükümet Verimliliği Departmanı’yla (DOGE) birlikte çalıştıklarını belirtti.

Rollins şöyle konuştu:

“Şu anda üç, dört ülkeyle gelecek bir veya iki ayda ABD’ye 70 milyon ila 100 milyon adet yumurta getirmek için görüşüyoruz. Bu da arz ve talebe yardımcı olacak.”

Ne olmuştu?

ABD’de kuş gribi salgını ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkiledi. Ürün fiyatları ocakta aylık bazda yüzde 15,2 arttı. Böylece Haziran 2015’ten en büyük fiyat yükselişi oldu. Söz konusu ayda yıllık fiyat artışı da yüzde 53’ü buldu.

Salgın nedeniyle en az 21 milyon kuş itlaf edildi. Üretimin sekteye uğramasıyla ABD’nin yumurta ithalatı Aralık 2024’te bir önceki aya kıyasla yüzde 38 artmıştı.

ABD bu gelişmelerin ardından en son Ocak 2023’te yumurta ithal ettiği Türkiye’den yumurta almaya başladı.

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı (YUM-BİR) İbrahim Afyon, temmuza kadar devam etmesi planlanan ihracatta toplam 1000 konteynere denk 22 bin ton yumurtanın ABD’ye gönderileceğini söylemişti.