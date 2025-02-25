Yumurta ihracatında kilo başına 50 cent kesinti

Sofralık yumurta ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında kilo başına 50 cent (yaklaşık 18,2 lira) kesinti yapılacak.

Fotoğraf: AA

‘Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’ Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, tavuk yumurtalarında DFİF kapsamında kilogram başına 50 sent kesinti yapılacak. Karar, yarından itibaren yürürlükte.

‘Kuş gribi yumurta üretiminde ciddi kayıplara yol açmaktadır’

Ticaret Bakanlığı da söz konusu karara ilişkin açıklamasında önceliğin dünyada ortaya çıkan yeni eğilimlerin dikkate alınarak şunlar olduğunu duyurdu:

Yurt içi üretim ve tüketim dengesinin korunması

Yurt içi tüketimin vatandaşlar için makul fiyatlarla karşılanması

Gıda arz güvenliğinin önündeki tehditlerin bertaraf edilmesi

Türkiye’de sürdürülebilir gıda arzının ve tüketiminin sağlanması

Açıklama şöyle:

“Yumurta arzı, çeşitli ekonomik, çevresel ve biyolojik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, özellikle kuş gribi (avian influenza) salgını, yumurta üretiminde ciddi kayıplara yol açmaktadır.

Ülkemizde özellikle 2024’ün son çeyreğinde görülmeye başlayan bölgesel kuş gribi salgını nedeniyle azalan üretim ve ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik talep artışı yurt içi fiyatları yukarı yönlü etkilemiştir.”

Ne olmuştu?

ABD’de kuş gribi salgını ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkiledi. Ürün fiyatları ocakta aylık bazda yüzde 15,2 arttı. Böylece Haziran 2015’ten en büyük fiyat yükselişi oldu. Söz konusu ayda yıllık fiyat artışı da yüzde 53’ü buldu.

Salgın nedeniyle en az 21 milyon kuş itlaf edildi. Üretimin sekteye uğramasıyla ABD’nin yumurta ithalatı Aralık 2024’te bir önceki aya kıyasla yüzde 38 artmıştı.

ABD bu gelişmelerin ardından en son Ocak 2023’te yumurta ithal ettiği Türkiye’den yumurta almaya başladı.

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı (YUM-BİR) İbrahim Afyon, temmuza kadar devam etmesi planlanan ihracatta toplam 1000 konteynere denk 22 bin ton yumurtanın ABD’ye gönderileceğini söylemişti.