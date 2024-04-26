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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de yeni George Floyd vakası

ABD polisi, George Floyd vakasında olduğu siyah bir vatandaşı boynuna basarak öldürdü.

George Floyd’un ölümü, aylarca süren geniş çaplı protestoları tetiklemişti.

2020’de siyah ABD vatandaşı George Floyd, polisin boynuna basarak nefessiz bırakması sonucu ölmüştü. Bu anlar kaydedilmişti.


Hem ABD’de hem de Avrupa’da siyahların ırkçılığa karşı ayaklanmasını tetikleyen bu cinayetin bir benzeri daha yaşandı.

AA’nın haberine göre Ohio eyaletinde polisin gözaltına alırken boynuna bastığı siyah ABD vatandaşı Frank Tyson (53), nefessiz kalarak öldü.

18 Nisan’da karıştığı trafik kazasından kaçtığı iddia edilen Tyson’ın ölüm anına ilişkin görüntüler bugün ortaya çıktı.

Olaya müdahale eden polislerin kask kamerasından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

‘Nefes alamıyorum’

Bir kafeteryada polisin gözaltına aldığı ve o esnada yere yatırarak ters kelepçe taktığı Tyson’ın polise defalarca “Beni öldürmeye çalışıyorlar” duyuluyor.

Yerde yüzüstü ve elleri kelepçeli şekilde yatarken polisin diziyle boynuna bastırarak nefes almasını zorlaştırdığı Tyson’ın birçok kez “Nefes alamıyorum” dediği anlar da kayıtta.

Birkaç dakika sonra hareketsiz kalan Tyson’ın hayatta olup olmadığını kontrol eden polis, Tyson’ın nefes almadığını fark ederek kalp masajı yapmaya başlıyor. Ardından Tyson ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

Tyson hastanede hayatını kaybetti. Olaya karışan polislerin soruşturma için açığa alındığı açıklandı.

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