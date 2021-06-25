George Floyd davası: Polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD’de George Floyd’u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
46 yaşındaki Floyd’un bir polis memurunca gözaltına alınırken “Nefes alamıyorum” dediği görüntü, ABD’de siyahlara yönelik beyaz polis şiddetine öfkeyi körüklemişti.
Minnesota Eyaleti’ndeki Hennepin Bölge Mahkemesi, Mayıs 2020’de Floyd’un gözaltına alındığı sırada yetkisini kötüye kullandığı belirtilen eski polis memuru Chauvin’i, ikinci ve üçüncü dereceden cinayet ve ikinci dereceden adam öldürme suçlarından mahkum etti.
Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ne olmuştu?
Floyd, 25 Mayıs 2020’de sahte para kullandığı şüphesiyle gözaltına alınmış, Chauvin dokuz dakika 29 saniye boyunca diziyle Floyd’un boynuna bastırmıştı. Floyd defalarca “Nefes alamıyorum” diye yalvarmasına karşın Chauvin dizini çekmemişti.
İki polis memuru Floyd’un kalkmasını, bir polis de çevredekilerin müdahalesini engellemişti.
Floyd acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede bir saat sonra ölmüştü.
Görüntülerin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından infial meydana gelmişti.
Chauvin, dört gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2 ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmış, 10 Temmuz’da 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.