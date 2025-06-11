ABD ve Çin anlaştı: 'İlişkiler mükemmel'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’le anlaştıklarını duyurdu. ABD yüzde 55, Çin’se yüzde 10 vergi uygulayacak.

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Trump, vergi restleşmesi sonrasında Çin’e gümrük vergilerini yüzde 145’e kadar çıkarmıştı. Çin de buna ABD’ye vergileri yüzde 125’e yükselterek yanıt vermişti.

İki ülke karşılıklı vergileri 90 günlüğüne askıya almıştı.

ABD bu oranı yüzde 30’a düşürmüş, Çin’se ABD’den gelen ürünlere yüzde 10 vergi uygulanacağını açıklamıştı.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, gümrük vergisi krizinin ardından 9 Haziran’da ilk kez telefonda görüşmüştü.

Trump, Truth Social’daki açıklamasında iki ülkenin gümrük vergisi konusunda anlaştığını belirtti.

Çin’in gerekli tüm nadir toprak elementlerini temin edeceğini belirten Trump, şöyle konuştu:

“Aynı şekilde, kolejlerimizi ve üniversitelerimizi kullanan Çinli öğrenciler de dahil olmak üzere üzerinde anlaştığımız şeyleri biz de Çin’e sağlayacağız (ki bu benim için her zaman iyi olmuştur). Toplam yüzde 55 vergi uyguluyoruz, Çin yüzde 10 uyguluyor. İlişkiler mükemmel! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!”