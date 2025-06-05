Gümrük tarifeleri: Trump ve Çin devlet başkanı krizden sonra ilk kez görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le telefonda görüştü. Trump iki ülkenin ticaret anlaşması konusunda ‘iyi durumda’ olduğunu söyledi.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Trump, tarife restleşmesi sonrasında Çin’e gümrük vergilerini yüzde 145’e kadar çıkarmıştı. Çin de buna ABD’ye vergileri yüzde 125’e yükselterek yanıt vermişti.

İki ülke karşılıklı vergileri 90 günlüğüne askıya almıştı.

ABD bu oranı yüzde 30’a düşürmüş, Çin’se ABD’den gelen ürünlere yüzde 10 vergi uygulanacağını açıklamıştı.

Trump ve Şi gümrük tarifeleri krizinin ardından ilk kez telefonda görüştü.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i ağırlayan Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesine ilişkin soruya ABD başkanı şu yanıtı verdi: “Dünyanın iki büyük lideri çok kısa bir sürede çok iyi bir görüşme yaptık ve her türlü karmaşıklığı giderdik.”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in Çin’in üst düzey yetkilileriyle bir araya geleceğini ve süreci ilerleteceğini aktaran Trump, “Çin ve ticaret anlaşmasıyla ilgili çok iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Trump, söz konusu anlaşmayı herkese anlatacaklarını söyledi.

Şi’nin kendisini Çin’e, kendisinin de Şi’yi ABD’ye davet ettiğini belirten Trump, Çin’e gidebileceğini açıkladı.