Trump, Çin'i anlaşmayı ihlalle suçladı: İyi adam olmak da buraya kadar

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in ticaret anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini söyledi.

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Trump, tarife restleşmesi sonrasında Çin’e gümrük vergilerini yüzde 145’e kadar çıkarmıştı. Çin de buna ABD’ye vergileri yüzde 125’e yükselterek yanıt vermişti.

Bu ay İsviçre’deki ticaret müzakerelerinin ardından iki ülke vergileri geçici olarak düşürmekte anlaşmıştı.

Anlaşma kapsamında 14 Mayıs itibarıyla ABD vergileri 90 günlüğüne yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin de yüzde 125’ten yüzde 10’a düşüreceğini açıklamıştı.

Truth Social’dan paylaşımında anlaşmadan evvel Çin’in ciddi tehlikede olduğunu öne süren Trump, şunları yazdı:

“Benim belirlediğim çok yüksek tarifeler, Çin’in dünyada açık ara bir numara olan ABD pazarına ticaret yapmasını neredeyse imkansız hale getirdi. Çin’le bağları tamamen ve aniden kestik, bu da onlar için yıkıcı oldu.

Birçok fabrika kapandı ve hafif tabirle, ‘toplumsal huzursuzluk’ çıktı. Onların adına bu durum hoşuma gitmedi.

Çok kötü bir tabloyla karşılaşacaklarını düşündüğüm için Çin’le hızlı bir anlaşma yaptım. Anlaşma sayesinde her şey hızla istikrara kavuştu. Çin işe geri döndü.

Herkes mutlu oldu! İşte iyi haber bu! Kötü haberse Çin’in, bazılarına şaşırtıcı gelmeyecek biçimde, anlaşmayı tamamen ihlal etmesi. Demek ki iyi adam olmak da buraya kadar.”