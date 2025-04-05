ABD ve Avrupa'da Trump karşıtı protestolar: 'Ellerini Çek!'

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘otoriter yönetimine’ karşı sokağa dökülen on binlerce Amerikalı, ülkenin dört bir yanında 1400’ü aşkın ‘Ellerini Çek!’ adlı protestolar düzenliyor.

Demokrasi yanlısı hareketin düzenlediği protestolar, Trump’ın ülkeyi ‘düşmanca devralmasına’ ve son dönemdeki Amerikan hak ve özgürlüklerine yönelik saldırılara karşı yapılıyor.

Fotoğraf: Peter Bowden / Youtube

‘Ellerini Çek!’ adlı kitlesel protestolar ABD’nin tekmil 50 eyaletindeki meclislerde, federal binalarda, kongre ofislerinde, sosyal güvenlik merkezlerinde, parklarda ve belediye binalarında gerçekleşiyor. Nitekim organizatörler, ”Bizi duyabileceklerinden emin olabileceğimiz her yerde gerçekleşecek” dedi.

CNN’in haberine göre protestocuların üç somut talebi var:

Milyarderlerin yönetimi devralmasını engellemek ve Trump yönetimindeki yolsuzluklara son vermek.

Medicaid, sosyal güvenlik ve çalışanların güvencesi olan diğer devlet programlarına federal fonların kesilmesine son vermek.

Göçmenler, trans bireyler ve diğer savunmasız topluluklara yönelik saldırılara son vermek.

Trump karşıtı protestolar ABD’nin bir ucundaki Delaware eyaletinden diğer ucundaki California eyaletine kadar yayıldı.

Wisconsin eyaletinin 280 bin nüfuslu şehri Madison’daki protestolar şöyle:

ABD’nin büyük şehirlerinin yanısıra Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bazı kasabalarda da protestolar sürüyor.

Sosyal medya platformu Bluesky‘da paylaşılan fotoğraflara göre Florida eyaletinin 14 bin nüfuslu St. Augustine kasabasında protestolar sabah erken başladı.

I’m just sayin’. St Augustine FL is a town of 14,000. In a red county. And we’re doing this. #handsoff #50501 #April5 AND we have some spicy signs!



[image or embed] — Mary Lawrence (@mlawrence1027.bsky.social) April 5, 2025 at 9:36 AM

Trump yönetimi 20 Ocak’ta göreve geldiğinden beri eğitim ve sağlık dahil federal harcamaları kısmaya çalışıyor. Öyle ki Trump, federal kurumları küçültmek amacıyla yeni kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ı atadı.

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X’in sahibi Musk, Trump’ın başkan seçilmesi için seçim kampanyalarında aktif rol oynamış, yüz milyonlarca dolar bağışlamıştı.

Şimdiye dek Trump ve Musk’ın harcamaları kısma ve federal hükümeti küçültme planı kapsamında binlerce federal çalışan işten çıkarıldı.

Protestolar Avrupa’ya yayılıyor

Yurt dışında yaşayan Amerikalılar dahil yüzlerce protestocu, Avrupa’nın büyük şehirlerinde Trump yönetimine karşı sokaklara döküldü.

Reuters’ın aktardığına göre göstericiler cumartesi ‘Ellerini Çek!’ protestolarının bir parçası olarak Almanya’nın Frankfurt ve Berlin gibi şehirlerinde ‘ABD’de kaosa son’ sloganlarıyla yürüdü.

Fransa’nın başkenti Paris’te de çoğu Amerikalı göstericiler ‘Zalime diren’ ve ‘Hukukun üstünlüğü’ yazılı pankartlarla protesto düzenledi.

Dahası İngiltere’nin başkenti Londra ve Portekiz’in başkenti Lizbon’da yüzlerce kişi Trump yönetimine karşı sokaktaydı.