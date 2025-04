ABD ve Avrupa'da Trump karşıtı protestolar: 'Ellerini Çek!'

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘otoriter yönetimine’ karşı sokağa dökülen on binlerce Amerikalı, ülkenin dört bir yanında 1400’ü aşkın ‘Ellerini Çek!’ adlı protestolar düzenliyor.

Demokrasi yanlısı hareketin düzenlediği protestolar, Trump’ın ülkeyi ‘düşmanca devralmasına’ ve son dönemdeki Amerikan hak ve özgürlüklerine yönelik saldırılara karşı yapılıyor.

‘Ellerini Çek!’ adlı kitlesel protestolar ABD’nin tekmil 50 eyaletindeki meclislerde, federal binalarda, kongre ofislerinde, sosyal güvenlik merkezlerinde, parklarda ve belediye binalarında gerçekleşiyor. Nitekim organizatörler, ”Bizi duyabileceklerinden emin olabileceğimiz her yerde gerçekleşecek” dedi.

CNN’in haberine göre protestocuların üç somut talebi var:

Trump karşıtı protestolar ABD’nin bir ucundaki Delaware eyaletinden diğer ucundaki California eyaletine kadar yayıldı.

Wisconsin eyaletinin 280 bin nüfuslu şehri Madison’daki protestolar şöyle:

ABD’nin büyük şehirlerinin yanısıra Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bazı kasabalarda da protestolar sürüyor.

Sosyal medya platformu Bluesky‘da paylaşılan fotoğraflara göre Florida eyaletinin 14 bin nüfuslu St. Augustine kasabasında protestolar sabah erken başladı.

I’m just sayin’. St Augustine FL is a town of 14,000. In a red county. And we’re doing this. #handsoff #50501 #April5 AND we have some spicy signs!



[image or embed]