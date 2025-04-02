Trump, Princeton Üniversitesi'ne sağlanan federal araştırma fonlarını durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi’ne sağlanan çok sayıda federal araştırma fonunu askıya aldı.

Fotoğraf: Princeton Üniversitesi

Princeton Üniversitesi Rektörü Christopher Eisgruber, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Enerji Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli federal kurumlar tarafından üniversiteye verilen çok sayıda fonun Trump yönetimi tarafından durdurulduğunu duyurdu.

Akademik özgürlüğün ve üniversitenin hukuki süreçlere uygun hareket edeceğini savunan Eisgruber, açıklamasında “Antisemitizm ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmekte kararlıyız” dedi.

Rektör, kararın gerekçesinin bilinmediğini ve antisemitizme karşı hükümetle işbirliği yapılacağını duyurdu.

ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi’ne çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin ‘sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla’ soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Trump yönetimi ‘antisemitizmle mücadele’ politikası nedeniyle Columbia Üniversitesi’ni de hedef almış, okul 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı almıştı.

Columbia, talepler doğrultusunda üniversitedeki antisemitizmin tanımının yeniden gözden geçirileceğini, İsrail ve Yahudi Çalışmaları Enstitüsü kadrosunun genişletileceğini duyurmuş, öğrencilerin akademik binalarda protesto yapmasını ve kimliklerini gizlemek amacıyla maske takmalarını yasaklanmıştı.