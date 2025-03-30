Trump'tan üçüncü başkanlık dönemine yeşil ışık: Şaka yapmıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü başkanlık dönemine yeşil ışık yaktı. İki dönem sınırı hakkında Trump, “Bunu yapabileceğiniz yöntemler var” dedi.

ABD Başkanı, NBC News kanalına verdiği röportajda iki dönem sınırı ve üçüncü başkanlık dönemi hakkındaki soruları yanıtladı.

ABD Anayasa’sının 22’nci maddesine göre bir kişi en çok iki kez başkan seçilebilir.

Başkanlık dönem süresini uzatıp uzatmayacağı sorusuna Trump şu yanıtı verdi:

“Pek çok insan bunu yapmamı istiyor ama ben onlara daha önümüzde uzun bir yol olduğunu, yönetimin henüz çok başında olduğumuzu söylüyorum. Şu an bugüne odaklandım. Çalışmayı seviyorum.”

Bir dönem daha görev yapmak isteyip istemediği sorulduğunda, “Bu konuda şaka yapmıyorum ama bunu düşünmek için henüz çok erken” dedi.

Kendisine üçüncü kez aday olmak için bir planı olup olmadığı sorulan Trump’a göre bunu yapabilecek yöntemler var.

Muhabir, başkan yardımcısı JD Vance’in aday olacağı ve ardından görevi Trump’a devredeceği olası bir senaryonun mümkün olabileceğini söylediğinde ABD başkanı “Bu yöntemlerden biri olabilir, ancak başka yöntemler de var” dedi.