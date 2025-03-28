Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi: Müslümanlara verdiğimiz sözleri tutuyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı Müslüman toplumunun ve bazı ülkelerin temsilcilerine Beyaz Saray’da iftar verdi.

Fotoğraf: White House

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk iftarında, bazı Müslüman ülkelerin temsilcileri ve Amerikalı Müslüman liderlerle bir araya geldi.

Müslümanların 2024 Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde kendisine destek verdiğini ve bundan çok memnun olduğunu belirten Trump, şöyle konuştu:

“2024 başkanlık seçimlerinde bizi rekor sayıda destekleyen yüz binlerce Müslüman Amerikalıya da çok özel teşekkür etmek istiyorum. Bu inanılmazdı.Müslüman toplumuna verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Herkesin imkansız olduğunu söylediği tarihi İbrahim Anlaşmalarını temel alarak Ortadoğu’da kalıcı barışı tesis etmek için aralıksız bir diplomasi yürütüyoruz.”

Trump’ın düzenlediği iftara Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Lübnan, Pakistan ve diğer birçok ülkeden temsilciler katıldı.

President Trump Participates in the White House Iftar Dinner https://t.co/vc87gZR2p3 — The White House (@WhiteHouse) March 28, 2025

ABD başkanı iftarın sonunda da şöyle dedi:

“Müslüman dostlarımıza çok teşekkür ederim. Daha parlak ve daha umutlu bir geleceğe ulaşmak için sizlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.”



