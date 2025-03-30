Trump 'çok sinirli': Rusya ve İran'a ek tarife tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşmayı kabul etmezse İran’a ve ateşkesi engellerse Rusya’ya ek tarife uygulayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump

NBC News’e konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için ‘meşru bir yönetim olması gerektiği’ sözlerine ‘çok sinirli ve kızgın’ olduğunu, bu söylemlerin ‘doğru olmadığını’ söyledi.

Savaşı bitirmek için Rusya ile anlaşmaya varılamazsa ve bunun Moskova’nın bir hatası olduğunu düşünürse, Rus petrolüne ‘ikincil tarifeler getireceği’ni açıkladı.

Trump, “Bu, eğer Rusya’dan petrol alırsanız, ABD’de iş yapamayacağınız anlamına gelir” dedi.

ABD başkanı, ateşkes olmazsa bu yaptırımların bir ay içinde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Trump, nükleer programını ‘tamamen sona erdirmesini’ talep ettikleri İran’ı da ek tarifeyle tehdit etti.

Nükleer silah geliştirmeme konusunda ABD’yle anlaşamazsa İran’ı ‘daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını’ savunan Trump, ABD’li ve İranlı yetkililerin görüştüklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Fox Business Network’e 7 Mart’ta konuşan ABD başkanı, İran lideri Ali Hamaney’e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım” demişti.

Hamaney, 8 Mart’ta, ABD’nin müzakere talebinin sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak olduğunu belirtmiş, İran’ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart’ta Trump’a, “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et” demişti.

İran, Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla ABD’yle dolaylı görüşme yapma teklifini değerlendiriyor.