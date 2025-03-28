Putin: Ukrayna'da BM ve ABD himayesinde geçici bir yönetim getirilebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna’da Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Avrupa ülkeleri ve ortaklarımızın himayesinde geçici bir yönetim getirilebilir” dedi.

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Murmansk kentindeki bir etkinlikte Putin, Ukrayna’daki savaşı kendilerinin başlatmadığını savunarak “Çatışmalar, Ukrayna’da Batılı ülkelerin desteklediği 2014 darbesiyle başladı” dedi.

Ukrayna’yla müzakereler için meşru bir yönetim olması gerektiğini belirten 73 yaşındaki siyasetçi şöyle konuştu:

“Prensip olarak, Ukrayna’da BM, ABD, Avrupa ülkeleri ve ortaklarımızın himayesinde geçici bir yönetim getirilebilir.

Böylelikle demokratik seçimler yaparak, halkın güvenine sahip, yetenekli ve güvenilir bir hükümeti iktidara getirmek ve ardından onlarla barış anlaşması müzakerelerine başlanabilir.”

BM’nin daha önce Yugoslavya ve Papua Yeni Gine’de benzer çalışmalar yaptığına vurgulayan Putin şöyle devam etti:

“Bu da Ukrayna’da seçeneklerden birisi olabilir. Böylelikle dünya çapında tanınacak ve güvenilir olacak meşru belgeler imzalamak mümkün olabilecektir.”

Rusya devlet başkanı, ABD lideri Donald Trump’ın çatışmaları bitirme konusunda samimi olduğunu belirtti.