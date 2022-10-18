ABD büyükelçisi: Tutumumuz Türkiye ve Yunanistan’dan biri lehine olamaz

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD’nin Ege’deki tutumunun, Türkiye veya Yunanistan’dan birinin lehine olamayacağını söyledi.

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ABD’nin Ankara büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Flake’in açıklaması paylaşıldı.

ABD’nin Türkiye’yle Yunanistan’a yaklaşımının ‘değişmediği’ ve ABD’nin yaklaşımının ortaklardan birinin lehine taraf tutmaya yönelik olmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Son dönemde bana ABD’nin Ege’de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım ‘Hayır’. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki işbirliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır.”

Flake, şu anda ortak çabalarının Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını sonlandırmaya odaklandığını aktardı.

Flake, Türkiye’nin özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak, Ukrayna’yla Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürdüğünü belirtti. Büyükelçi şunları söyledi: “Yunanistan ile savunma alanındaki işbirliğimiz, Ukrayna’yı ve Orta ve Doğu Avrupa’daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO’nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır.”

Türkiye-Yunanistan gerginliği ve ABD

Özellikle Türkiye ve Yunanistan’ın seçime doğru ilerlediği dönemde gerilen ikili ilişkiler, son zamanlarda hava sahalarından, Ege denizindeki adalara, deniz yetki alanları ve kıta sahanlığından, Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları ve Kıbrıs’a kadar çeşitli konuda anlaşmazlık içerisinde.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları eylül başında, Yunanistan’ın görev uçuşundaki Türk jetlerine, 20 gün içerisinde toplamda 56 dakika radar kilidi attığını belirtmişti. Erdoğan da Yunanistan’ın hem Dedeağaç’taki ABD üssüyle hem de S-300 hava savunma sistemiyle Türkiye’yi tehdit ettiğini belirterek şunları söylemişti: ”Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya; Bir gece ansızın gelebiliriz.”

Erdoğan ayrıca, 4 Ekim’de “Yunanistan’ın başbakanı Amerika’dan yardım istiyor, neye karşı yardım istiyor? Türkiye’ye karşı istiyor. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız” demişti.

Türkiye, ABD’den F-16 savaş uçağı alma konusunda da Yunanistan’a nazaran sorun yaşıyor.