AA, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın garajını görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), Suriye’nin başkenti Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın garajını görüntüledi.

Fotoğraflar: AA

Devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve aile üyelerinin otomobilleri görüntülendi.

Esad ailesinin aralarında Ferrari F50, Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Murcielago, Aston Martin, Bentley, Cadillac, Audi TT, Mercedes-AMG gibi değeri milyonlarca doları bulan onlarca otomobile sahip olduğu ortaya çıktı.

Araçlardan Ferrari F50, sınırlı sayıda üretimi ve marka değeri nedeniyle iş adamları ve koleksiyonerlerin ilgi odağı bir otomobil olarak biliniyor.

Ferrari markasının en pahalı modellerinden biri olarak bilinen F50’nin piyasa değeri, yaklaşık 3 milyon doları buluyor. Saraydaki araçlar arasında yer alan Ferrari F12 Berlinetta’nın değeri yaklaşık 2 milyon dolar olarak gösteriliyor.

Otoparktaki araçlardan İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini’nin Murcielago modeli ise sınırlı sayıda üretilen ve astronomik rakamlara alıcı bulan spor araç modelleri arasında yer alıyor.

Koleksiyonerler ve araç tutkunlarının gözdesi Murcielago modellerinin ortalama satış fiyatıysa yaklaşık 1 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

Araçlar arasında dikkati çekenlerinden biri de Aston Martin marka otomobil oldu. İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin marka araçların fiyatları, modeli ve özelliklerine göre 1 milyon 500 bin dolara kadar çıkabiliyor.

İngiliz otomobil üreticisi Bentley marka araçlar da Esad ailesinin garajında yer alırken markanın en uygun modelleri bile yaklaşık 320 bin dolardan satılıyor.

Otoparkta görüntülenen araçlardan Alman otomobil şirketi Mercedes’in AMG G 63 SUV modelinin liste fiyatıysa 186 bin dolar.