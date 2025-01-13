İlerleyiş sürüyor: İsrail ordusu Şam'a 20 kilometre uzaklıktaki Beddua'da

İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’a 20 kilometre mesafedeki Beddua bölgesine kadar ilerledi.

Fotoğraflar: AA

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye topraklarındaki işgalini genişletiyor.

İşgalini Şam’ın dış kesimlerindeki Mezze Askeri Havalimanı yakınlarındaki Beddua​​​​​​​ bölgesine kadar ilerleten İsrail ordusu, başkentin yaklaşık 20 kilometre kadar yakınına geldi.

Ülkenin güneyindeki işgalini de sürdüren İsrail ordusu üç buldozer ve üç tankla Kuneytra vilayeti kırsalındaki el-Malika ile el-Rafeed beldelerinin batısındaki Deriyat bölgesine girdi.

İsrail sınırından Deriyat bölgesine doğru kazı çalışmaları yapan ve toprak yol açan ordu güçleri, bölgedeki tarım arazilerini buldozerlerle tahrip ederek kullanılamaz hale getirdi.

Suriye topraklarındaki İsrail işgaline tepki gösteren el-Malika beldesinin sakinlerinden Abdu el-Karyan, AA’ya İsrail’in ‘güvenlik ve istikrar’ bahanesiyle Suriye topraklarını işgal ettiğini söyledi.

Karyan şöyle konuştu:

“Şeyh Dağı’nda ve Teloul el-Hamer’de tahkim noktaları kurdular. (İsrail) İşgal güçleri, köylere, Malika beldesine ve Dereyya Tepesi’ne giriyor, buralarda bulunan arazileri dümdüz ediyor.”

İsrail’in Suriye’ye saldırıları ve işgali

Suriye’de 27 Kasım 2024’te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024’te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Suriye’deki askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Golan Tepeleri’ndeki işgalini de genişletti.

İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

İsrail ile Suriye arasında 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.