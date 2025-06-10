72 vekil, sekiz lord, 13 barones imzaladı: İsrail'e yaptırım uygulansın

Britanya’da Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyesi 96 politikacı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a mektup yazarak İsrail’e yaptırım uygulanmasını talep etti.

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İsrail’in Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (Freedom Flotilla Coalition) Gazze’ye yardım gemisi Madleen’i alıkoymasının yankıları sürerken, Britanyalı politikacılar hükümetten ‘gasp edilen Filistin toprakları’nda ticaret yasağı ve İsrail’le ticaret anlaşmasının askıya alınmasını talep etti.

Lordlar Kamarası üyesi sekiz lord, 13 barones, üç piskoposla Avam Kamarası üyesi 72 milletvekilinin imza attığı mektupta özetle şunlar dendi:

“Britanya, İsrail’in uluslararası hukuku sistematik olarak ihlal etmesi karşısında karşılık vermeye çağırıyoruz.

Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilere yaptırımlar gerekli. Bugüne kadarki yaptırım kararları yeterli değil. İsrail’in işgalci güç olarak Filistinlileri koruma görevi vardır ancak bu tarz saldırıları önlemekte ve cezalandırmakta başarısızdır.

İsrail’in Filistin topraklarının gasp edilmesini destekliyor. Neredeyse olayların yarısında İsrail güvenlik güçleri saldırganlara eşlik etti ya da aktif olarak onları destekledi.

Zorla yerinden etme bir savaş suçu. Filistin topraklarında İsrail yerleşimi kurulmasının Filistin’in varlığını tehlikeye atıyor.

Britanya’nın da soykırımı önleme, uluslararası insancıl hukuka saygıyı sağlama, uluslararası hukuk ihlallerini tanımama, yardımcı olmama ve ihlaller karşısında işbirliği ve ticareti durdurma gibi sorumlulukları var. Şu anki Britanya politikaları bu sorumlulukları yerine getirmiyor.”