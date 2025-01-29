52 barodan ortak açıklama: Özgür basın demokrasinin en temel unsurudur

Ankara, İstanbul, İzmir baroları dahil 52 baro, tutuklanan ve gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılması çağrısıyla ortak açıklama yayınladı.

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Baroların ortak açıklamasında 22 Aralık’tan bu yana 15 gazetecinin tutuklandığı hatırlatıldı.

Haklarında tutuklama talep edilen üç gazetecinin de an itibariyle gözaltında bulunduğu söylendi.

Bu gazeteciler ‘bilirkişi soruşturması’ kapsamında gözaltına alınan Barış Pehlivan, Suat Toktaş ve Kürşat Oğuz. Üç gazeteci için de tutuklama talep ediliyor.

Barolar, ‘ifade hürriyeti ihlallerine son verilmesi’ni ve gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Açıklamada imzası bulunan barolar şunlar:

Açıklamanın tamamı şöyle:

“22 Aralıktan bu yana Türkiye’de 15 gazeteci tutuklandı. Halk TV’de çalışan üç gazeteci de an itibarıyla gözaltında bulunmaktadır.

Anayasamızın 26. maddesi, düşünce ve düşünceleri yayma özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 19. ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 10. maddeleri ifade özgürlüğü hakkını; yani herkesin her türlü haber ve görüşü araştırma, alma ve verme hakkını düzenlemektedir.

İfade özgürlüğü; kamusal tartışma ve kanaat oluşumuna zemin sunarak demokratik toplumun oluşmasına katkı sağlayan temel bir haktır.

Medya faaliyetlerinin, ifade özgürlüğü hakkına yerleşik bulunduğu ve kamuoyunu ilgilendiren konularda halkın bilgi edinme hakkının sağlayıcısı olduğu asla unutulmamalıdır. Bu nedenle gazetecilerin yargı tehdidine maruz bırakılması, gözaltına alınması ve tutuklanması ülke demokrasisine yönelik önemli bir tehlikedir.

Hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir toplumda, bireyin ve toplumun en temel güvencesi, kuşkusuz bağımsız ve tarafsız yargıdır.

Son günlerde Anayasanın 19. maddesi ile Ceza Yargılaması Usul kurallarını ihlal eden soruşturmalar ve ölçüsüz koruma tedbirleri (gözaltılar ve tutuklamalar); yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı meselesini kaçınılmaz bir şekilde tekrar gündeme getirdiği gibi yargıya olan güveni de örselemeye devam etmektedir. Aşağıda imzası olan Barolar olarak; tutuklanan ve gözaltında bulunan basın emekçilerine yönelik düşünce ve ifade hürriyeti hakkı ihlallerine son verilmesi ve serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz.”