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Yaramazlara biraz batar!

16 ilde eğitime kar engeli

16 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Fotoğraf: AA

24 Şubat’ta eğitime ara verilen il ve ilçeler şöyle:


  • Samsun
  • Bartın
  • Giresun
  • Zonguldak
  • Sinop
  • Rize
  • Ordu
  • Trabzon
  • Artvin
  • Tokat
  • Bingöl: Karlıova
  • Karabük: Eflani
  • Gümüşhane: Torul 
  • Çankırı: Bayramören
  • Ardahan: Çıldır, Hanak, Damal ile Posof
  • Kastamonu: Kent merkezi, Taşköprü, Daday, Hanönü, İhsangazi, Azdavay, Seydiler, Pınarbaşı, Doğanyurt, Devrekani, Küre ve İnebolu

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm eğitim kurumlarıyla rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde ve 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi bir gün ara verildi

Ayrıca kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de bir gün idari izinli sayılacak.

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