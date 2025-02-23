AKOM, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin beş günlük verileri paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentteki kar yağışına ilişkin beş günlük verileri paylaştı.

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AKOM’un açıklamasına göre şehrin güney kesimlerinde 10, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu arasındaki bazı bölgelerde 15-30, kuzey kesimlerinde 20-40, kırsal ve yüksek kesimlerindeyse 47 santime varan kar kalınlığı ölçüldü.

Hava sıcaklığı şehir merkezinde eksi 2, kuzey ve kırsal bölgelerdeyse eksi 7 dereceye kadar düştü.

İBB’nin sorumlu olduğu 4 bin 140 kilometrelik yol ağı boyunca 13 bin 115 personel ve 3 bin 582 araçla ulaşımı açık tutmak çalışma yapıldı.

İstanbul’da ekipler, beş gün boyunca 84 bin 805 ton tuz ve 114 ton solüsyon kullandı.

Trafikte kalan sürücüler ve sahada çalışan ekipler için 83 bin 700 kumanya ve 72 bin kişilik mobil büfe malzemesi dağıtıldı.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde yükselmesi bekleniyor. İBB ekipleri buzlanma ve olası yeni yağışlara karşı temkinli olmaya devam edecek.