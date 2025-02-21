İstanbul'da ehliyet sınavı ve kurslara iki gün ara

İstanbul’da ehliyet sınavı ve eğitimleri ile kurslara kar yağışı nedeniyle iki gün ( 22-23 Şubat) ara verildi.

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İstanbul Valisi Davut Gül’ün X’teki açıklaması şöyle:

“İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 cumartesi ve pazar Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir.”