İmamoğlu kar yağışı için öğleni işaret etti: İstanbul'a 'en sert gece' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kar yağışı için öğleni işaret etti ve ekledi: “Bu gece en sert soğuğun olduğu gece olması bekleniyor.”

Fotoğraf: AA

İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) kentte son duruma ilişkin bilgi verdi, vatandaşlarıysa uyardı:

“Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor. Cuma sabah erken saatlerde başlayacağını düşündüğümüz kar biraz daha erken İstanbul’la buluştu.

Şu anda daha durağan bir zaman dilimi. Burada meteorolojideki uzman arkadaşlarımız; özellikle kar yağışıyla ilgili öğlen civarı ve daha sonrasında… Biz de cuma ve cumartesiyi etkili takvim olarak öngörüldüğünü ifade etmiştik. Tahminler bu şekilde devam etmekte.

Tedbirlerimizi artırdık. Personel sayımızı 13 bin 115’e çıkardık. Kar küreme, tuzlama ve müdahale çalışmaları devam ediyor. Kumanya dağıtımımız gerçekleşti. Toplu taşımada da artış sağlandı.

‘En sert gece’

Bu gece de yani cumartesi en sert soğuğun olduğu gece olması bekleniyor. Dolayısıyla buzlanma aynı zamanda kar yağışı ve yine yarın sabah itibariyle de yoğun kar yağışı tahmin edilmekte.

Tedbirli olarak yola çıkmanızı, mümkün oldukça da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.”