Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışı beklenen sekiz ile turuncu İstanbul dahil altı ile de sarı kodlu uyarı verdi.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da kar yağışı etkili oldu. Fethiye-Çameli kara yoluna gelen çok sayıda kişi araçlarını yol kenarına park ederek kar üzerinde vakit geçirdi. ( Ali Rıza Akkır – Anadolu Ajansı )

Sarı kodla uyarılan iller:

İstanbul

Karabük

Balıkesir

Bursa

Bolu

Samsun

Turuncu kodla uyarılan iller:

Kocaeli

Sakarya

Yalova

Düzce

Kastamonu

Zonguldak

Sinop

Bartın

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.